Белый дом рассматривает все варианты для поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ – советник Трампа

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в повышении обороноспособности Украины для предотвращения дальнейшего вторжения России на ее территорию.

Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Белый дом уже оказывает помощь Украине. Однако вопрос в том, какая именно форма поддержки нужна Украине сегодня, которая будет соответствовать нашим интересам и желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации", - сказал он.

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Макмастер отметил, что американская администрация рассматривает все варианты оказания подобной поддержки.

Как сообщал УНИАН, в Белый дом переданы рекомендации Пентагона предоставить Украине высокотехнологичное противотанковое оружие для помощи в борьбе с российской агрессией.