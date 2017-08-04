Пентагон передал Белому дому рекомендацию предоставить Украине летальное оружие - СМИ

В Белый дом переданы рекомендации Пентагона предоставить Украине высокотехнологичное противотанковое оружие для помощи в борьбе с российской агрессией.

Читайте такжеСенатор Маккейн призвал Трампа предоставить Украине летальное вооружениеОб этом сообщает NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

По словам чиновников, предлагаемый пакет помощи включает противотанковые ракеты Javelin приблизительной стоимостью около $50 млн.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в США провел встречу с Государственным секретарем Рексом Тиллерсоном, в ходе которой собеседники обсудили пути предоставления Украине оборонительного вооружения.