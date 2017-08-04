В Соломенском райсуде началось заседание по взысканию залога Полякова в доход государства

Началось заседание Соломенского райсуда Киева, где суд рассматривает ходатайство прокуроров САП о взыскании залога народного депутата Максима Полякова в доход государства.

Читайте такжеНевыполнение Поляковым решения суда об электронном браслете предусматривает уголовную ответственность - НАБУПрокуроры говорят, что ходатайство обусловлено невыполнением Поляковым условий меры пресечения (не пришел в отдел полиции, чтобы на него надели электронный браслет).

Адвокаты попросили время на ознакомление с этим ходатайством.

Следственная судья объявила перерыв в заседании для ознакомления подозреваемым и его адвокатами с ходатайством САП.

Следующее заседание назначено на 14:30 8 августа

Как сообщал УНИАН 21 июля Соломенский районный суд избрал Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн. Также суд обязал его носить электронное средство контроля, не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве и сдать все паспорта для выезда за границу.

1 августа стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Соломенский районный суд Киева с ходатайством взыскать в госбюджет внесенный за Полякова залог из-за отказа носить электронный браслет и сдать паспорта.

Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 ("получение взятки") Уголовного кодекса. 11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, однако отказала в даче согласия на задержание и арест.