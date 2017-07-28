В САП заявили, что на Полякова могут открыть еще одно уголовное производство

Специализированная антикоррупционная прокуратура откроет еще одно уголовное производство в отношении народного депутата Максима Полякова, если он откажется носить электронный браслет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 28 июля, в Харькове во время брифинга сказал руководитель САП Назар Холодницкий.

Он подтвердил, что Поляков вчера отказался выполнить решение суда относительно ношения электронного средства слежения.

"Его не ищут. Господин Поляков меня периодически тегает в Facebook. Сегодня утром показал, что он был в Черкассах. Он, действительно, вчера отказался выполнять решение суда об обязанности носить браслет. Они это постановление суда обжаловали, но указанные решения суда вступают в законную силу немедленно. Поэтому, пока нет решения апелляции, он должен выполнять решение суда. Если до понедельника господин Поляков не выполнит решение суда, прокуроры подготовят ходатайство и будут обращаться относительно взыскания залога в доход государства", - сказал Холодницкий.

Читайте такжеДепутату Полякову не надели электронный браслет

Он добавил, что в случае невыполнения в дальнейшем решения суда о ношении электронного браслета, прокуратура откроет еще одно уголовное производство в отношении Полякова.

"Если решение суда не будет выполнять, прокурор прежде всего обратится в суд о взыскании залога в доход государства в связи с нарушением процессуальных обязанностей. Если решение суда не будет выполняться в дальнейшем, мы будем решать вопрос о внесении в ЕРДР и начале уголовного производства за умышленное неисполнение решения суда. Это уголовная ответственность. Я не исключаю, что в сентябре может быть новое представление уже по другому преступлению в Верховную Раду", - подчеркнул Холодницкий.

В свою очередь руководитель НАБУ Артем Сытник добавил, что Поляков и его защитники выбрали линию защиты, согласно которой отсутствует какая-либо процессуальная активность, и "налицо безграничная активность в Facebook".

Как сообщал УНИАН, Поляков подал апелляционную жалобу на постановление Соломенского районного суда Киева, обязывающее его носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.

21 июля Соломенский райсуд избрал Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн. Также его обязали носить электронное средство контроля, и не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями по уголовному производству и сдать все паспорта для выезда за границу.

Поляков заявил, что не собирается вносить залог и выполнять назначенные судом обязанности (кроме общения со свидетелями), Однако 25 июля таки внес залог.

Он подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, однако отказала в даче согласия на задержание и арест.