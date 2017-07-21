Полякову назначили залог в 304 тысячи гривень, но вносить он его не собирается

Народному депутату Максиму Полякову избрана мера пресечения в виде залога в 304 тыс. грн, однако вносить он его не собирается, поскольку считает решение суда неконституционным.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Соломенского районного суда Тарас Оксюта вынес решение, согласно которому Поляков в пятидневный срок должен внести на счет суда в Госказначействе 304 тыс. грн., что составляет 190 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

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Кроме того, суд возложил на подозреваемого обязанность носить электронное средство контроля, прибывать по требованию к следователю, детектива, прокурора и суда. Не отлучаться из Киева и города Умани без разрешения следователя, детектива, прокурора или суда. Сообщать им об изменении своего места жительства и места работы. А также сдать все свои паспорта: гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на въезд-выезд из Украины.

Кроме того, Полякова обязали воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве. Срок действия данного постановления - до 19 августа.

Вместе с тем подозреваемый Поляков заявил журналистам, что не собирается выполнять решение суда, поскольку она, по его мнению, неконституционно. Он пояснил, что неконституционность решения заключается в том, что запрет без разрешения перемещаться населенными пунктами являются ограничением депутатских полномочий, на что Верховная Рада согласие не давала. А поскольку он признает всю постановление незаконным, то не собирается и вносить залог и сдавать паспорта. Единственное, на что Поляков согласился - воздержаться от общения с указанными в постановлении лицами, однако добавил, что это его собственное решение, поскольку он стремится расследования своего дела.

"Вопрос не в залоге. Я не хочу нарушать Конституцию Украины, а судья принял решение, прямо нарушает Конституцию. А не общаться со свидетелями я принял решение еще раньше. А вот попытки ограничить полномочия народного депутата прямо противоречит Конституции ", - сказал Поляков.

Напомним, что прокуроры просили залог для Полякова в 505 тыс. грн. Кроме этого, все другие требования прокуратуры суд удовлетворил.

Как сообащл УНИАН, Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Его подозревают в получении взятки за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря.