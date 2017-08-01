Трамп очень скоро подпишет новые санкции против России - Пенс

Президент США Дональд Трамп очень скоро подпишет закон о введении санкций против России. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Георги Квирикашвили в Тбилиси, видеозапись которой обнародована на сайте Белого дома.

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По словам вице-президент США, для их отмены требуется выполнение Москвой своих обязательств.

Как сообщал УНИАН, ранее 98 из 100 членов Сената США проголосовали за новый пакет санкций против России, Ирана и КНДР. Новые санкции предусматривают штрафные меры в том числе и для европейских компаний, которые, в частности, будут сотрудничать с российским "Газпромом" при реализации газопровода "Северный поток-2".

Законопроект также был одобрен Палатой представителей и направлен на подпись президенту.