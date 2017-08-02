Трампу не нравятся санкции против России, но он их подпишет - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не поддерживает новые санкции против России, так же как и президент страны Дональд Трамп, пишет The Washington Examiner.

Тиллерсон заявил, что «действиями Конгресса о применении этих санкций не доволен ни президент, ни я».

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«Мы четко дали понять, что не считаем, что санкции помогут нашим усилиям, но они приняли решение. И сделали это подавляющим большинством. Думаю, президент принимает это и есть все признаки того, что он подпишет закон", – подчеркнул держсек.

Как сообщал УНИАН ранее, глава Госдепа США Рекс Тиллерсон предупредил, что решение о сокращении числа сотрудников американской дипмиссии в России осложнит отношения между Москвой и Вашингтоном.

"Конечно, это сделает нашу жизнь более трудной", - сказал Тиллерсон.

По словам главы американской дипломатии, главный вопрос в отношениях между двумя странами заключается в том, станут ли они еще хуже, или обе стороны смогут найти какую-то стабильность.