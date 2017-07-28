У Трампа есть 10 рабочих дней для принятия решения по новым санкциям против РФ

У президента Дональда Трампа есть 10 рабочих дней на то, чтобы решить, подпишет он законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР, или наложит на него вето.

Как передает DW.com, если за это время глава Белого дома не примет никакого решения, тогда новый закон автоматически вступит в действие.

В четверг в интервью CNN директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что Дональд Трамп может подписать санкции "именно такими, какие они есть, или может наложить на них вето и провести переговоры с целью еще более ужесточить ограничения против России".

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Скарамуччи заметил также, что американский лидер предпочитает "контрмеры", в том числе и в отношении России – и такие шаги президента, полагает директор по коммуникациям, нравятся американцам.

Как сообщал УНИАН, 98 из 100 членов Сената США проголосовали за новый пакет санкций против России, Ирана и КНДР.

Поскольку ранее законопроект о санкциях был одобрен Палатой представителей, теперь он будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Глава государства должен либо окончательно утвердить закон, либо применить к нему право вето.