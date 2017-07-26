В НАТО и Госдепе сильно обеспокоены усилением российских войск в Крыму

Заместитель генерального секретаря Организации североатлантического договора (НАТО) Роуз Геттемюллер и специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер выразили сильную обеспокоенность усилением войск России в оккупированном Крыму. Об этом говорится в сообщении на сайте Альянса.

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Заместитель генсека НАТО провела встречу со спецпредставителем США в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Они обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины, внедрение Украиной реформ и поддержку Альянсом Украины.

"Мне было приятно встретиться сегодня с Куртом Волкером. Мы пришли к согласию, что ситуация на востоке Украины и военное наращивание Россией в Крыму и в дальнейшем вызывают большое беспокойство. Россия должна уважать Минские соглашения, которые имеют жизненно важное значение для безопасности и стабильности Украины", - заявила Геттемюллер.

В Альянсе напомнили, что Волкер ранее занимал пост постоянного представителя США в НАТО в 2008-2009 годах.

В сообщении также сказано, что Альянс продолжает обеспечивать Украину решительной политической и практической поддержкой. В частности, благодаря десяти различным трастовым фондам, союзники НАТО обязались выделить почти 40 миллионов евро для поддержки Украины в таких сферах, как командование и управление, киберзащита и медицинская реабилитация.