В ПР подсчитали, что дефицит Пенсионного фонда может вырасти до 18 млрд.

По оценкам экспертов, дефицит Пенсионного фонда Украины до конца года может составить 18 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Симферополе заявила народный депутат из фракции Партии регионов, министр экономики оппозиционного правительства Ирина АКИМОВА.

«По оценкам экспертов, в Пенсионном фонде до конца года может образоваться разрыв в 18 млрд. грн.», - сказала И.АКИМОВА.

По ее словам, это будет означать задержку выплат пенсий «самому нашему обездоленному слою населения».