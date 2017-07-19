Die Zeit объяснило, как идея "Малороссии" может стать "козырем" Кремля

Пророссийские боевики в Донецке и Луганске, которые на самом деле лишь марионетки оккупационной власти России в некоторых районах востока Украины, провозгласили создание новой страны под названием "Малороссия".

Даже если Кремль и не давал распоряжение делать такое объявление, он все равно может использовать его, чтобы усилить давление на Киев и Запад, передает ZN.UA, ссылаясь на немецкое издание Die Zeit.

Журналисты издания напомнили, что Россия пытается заставить Украину согласиться на автономный статус захваченных территорий Донецкой и Луганской областей без отвода российских войск и разоружения отрядов боевиков. При этом Кремль не хочет возвращать украинскому правительству контроль над границей, но требует провести выборы на захваченных территориях, указывая на Минские соглашения. Но без выполнения части о безопасности такие "голосования" будут просто фарсом. Москва же говорит официально о поддержке Минских соглашений, но ничего не делает для выполнения своей части обязательств.

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В это же время, она помогает своим марионеткам на Донбассе строить псевдогосударственные структуры, которые очень часто преступные. Недавно стало известно о том, что пророссийские боевики в Донецке и Луганске создали трудовые лагеря типа ГУЛАГа. Бандитизм и террористический беспредел процветают в захваченных городах. И самопровозглашенный основатель так называемой "Малороссии" хочет, чтобы так было и дальше.

Однако, по мнению издания, заявление главаря боевиков о новом "государстве" как правопреемнике нынешней Украины может стать козырем Кремля для давления на Киев и Запад. Он получил возможность для угрозы признать новый террористический проект. Главной же целью Москвы остается дестабилизация всей Украины, чтобы остановить ее движение в направлении сближения с демократической Европой.

Также Die Zeit предполагает, что заявление Захарченка возможно не случайно прозвучало на годовщину сбития малазийского авиалайнера "Боинг 777". Не исключено, что боевики и Кремль хотели так отвлечь внимание от памяти о трагическом событии, которое произошло по вине России.

Как сообщал УНИАН, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должна стать "преемником" Украины.

В свою очередь, в так называемой Луганской народной республике заявили, что не брали участие в заседании об учреждении "Малороссии", о котором ранее заявил главарь боевиков "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.

Также источники росСМИ утверждают, что инициатива о создании "Малороссии" шла не от Суркова, и вообще - Кремль якобы не в курсе. Позже это подтвердил пресс-секретарь Путина Песков.