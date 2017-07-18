Розенблат обещает не скрываться от следствия и самостоятельно "отвечать за свои поступки"

Подозреваемый во взяточничестве народный депутат Борислав Розенблат утверждает, что не намерен скрываться от следствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал на заседании Соломенского райсуда Киева, который рассматривает ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании ему меры пресечения.

Также депутат добавил, что никто не предложил взять его на поруки, поскольку он "привык сам отвечать за свои поступки".

В то же время Розенблат назвал доказательства прокуроров "мемуарами" и заявил, что на самом деле имеет место провокация дачи взятки, что является преступлением, согласно нормам уголовного кодекса.

Депутат отметил, что соответствующее заявление о преступлении написал еще 30 июня, но руководитель САП Назар Холодницкий отказал ему в открытии производства по этому заявлению.

Заседание суда продолжается. Сейчас выступают адвокаты Розенблата.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада лишила депутатской неприкосновенности, но отказалась дать согласие на задержание и арест Розенблата (исключенного из фракции "БПП") и Максима Полякова ("Народный фронт").

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По данным прокуратуры, в действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.

13 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вручил народным депутатам подозрения и разъяснил их права.

САП просит суд избрать Розенблату меру пресечения в виде залога в размере 10 млн 2 тыс. 60 грн. Также прокуроры требуют обязать депутата сдать на хранение заграничный паспорт и другие документы, дающие право на въезд/выезд из Украины, обязать его носить электронный браслет, ограничить его передвижения между Киевом и Житомиром. Кроме того, прокуроры просят запретить Розенблату общаться с рядом свидетелей и подозреваемых по его делу.