ГПУ уведомила о подозрении Черновецкого

Бывший Киевский городской голова Леонид Черновецкий, в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины, уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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"Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 298, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-4 УК Украины. Благодаря системной и слаженной работе следователей и процессуальных руководителей по указанному уголовному производству, в сотрудничестве с работниками Межрегионального управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Офиса крупных плательщиков ГФС, получены доказательства совершения бывшими должностными лицами Киевского городского совета уголовных преступлений", - говорится в сообщении.

Так, установлено, что в результате незаконных действий Черновецкого, действовавшего в интересах неустановленных в настоящее время людей из ближайшего окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, которые выразились в незаконном изъятии, изменении целевого назначения и передачи особо ценных земель в аренду для строительства так называемой вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве, занижении арендной платы за землю, и как следствие - уничтожении объекта археологического наследия, чем территориальной общине города Киева причинен ущерб на общую сумму более 250 млн грн.

По результатам расследования 14 июля Черновецкий, в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины, уведомлен о подозрении в совершении вышеуказанного уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Досудебное расследование по указанному уголовному производству продолжается, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

Как сообщал УНИАН, ранее ГПУ вручила подозрение нардепу Добкину.