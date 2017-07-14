ГПУ вручила подозрение Добкину

Народному депутату от "Оппозиционного блока" Михаилу Добкину вручили уведомление о подозрении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после того, как вышел из здания Генеральной прокуратуры.

«Мне сообщили о моих правах, обязанностях, вручили уведомление, я его подписал. Сейчас еду на первый допрос. Я заявил и.о. генпрокурора, что хочу добровольно сдавать свои паспорта», - сообщил Добкин.

По словам Добкина, уведомление о подозрении ему вручили в 14.10, и по закону у него есть 3 часа на ознакомление, после чего уведомление можно передать в суд.

Как сказал Добкин, он не располагает информацией, когда именно будет назначено судебное заседание по избранию ему меры пресечения.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада вчера, 13 июля, дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленной сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

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Добкин отвергает все обвинения и заверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.