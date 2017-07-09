Санкции против РФ будут действовать до урегулирования конфликтов в Украине и Сирии - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявляет, что санкции против РФ будут оставаться в силе до урегулирования конфликтов в Украине и Сирии.

Об этом Трамп написал в своем микроблоге в Twitter.

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«Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным. Ничего не будет сделано, пока украинские и сирийские проблемы не будут решены», - подчеркнул он.

Sanctions were not discussed at my meeting with President Putin. Nothing will be done until the Ukrainian & Syrian problems are solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

Также Трамп написал, что дважды надавил на Путина во время обсуждения ситуации вокруг российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году.

"Я дважды настойчиво надавил на Путина в вопросе вмешательства России в наши выборы. Он серьезно это опроверг. Я уже высказывался по поводу этого..." – написал Трамп.

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Президент США отметил, что обсудил с Путиным прекращение огня в некоторых районах Сирии, которое "спасет жизнь". "Сейчас время работать с Россией конструктивно!" – добавил он.

"Путин и я обсудили создание непроходимого подразделения по кибербезопасности для того, чтобы от всех хакерских вмешательств в выборы и многих других негативных вещей были защита и безопасность", – отметил Трамп.

Подытоживая, Трамп спросил: "Почему Обама ничего не сделал, когда имел информацию до выборов?".

Как сообщал УНИАН, первая встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.