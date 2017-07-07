В Гамбурге проходит первая встреча Путина и Трампа (фото, видео)

17:20, 07 июля 2017
Политика
2979 0

Президенты РФ и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - проводят встречу на полях саммита Группы двадцати.

Владимир Путин и Дональд Трамп / REUTERS

Беседа проходит в Конгресс-центре. Для переговоров глав двух государств выделена комната номер 14. Встреча началась с опозданием от планировавшегося времени, передает ТАСС.

В помещении у дальней стены установлены кресла для лидеров. За ними стоят флаги РФ и США. Для других участников встречи кресла расположены вдоль комнаты друг напротив друга.

Во встрече с российской стороны участвует глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Читайте такжеПутин "принял к сведению" призыв Трампа по Украине - Кремль

Ранее в Гамбурге на саммите G20 Трамп и Путин пожали друг другу руки.

Как сообщал УНИАН, встреча президентов США Дональда Трампа и Российской Федерации Владимира Путина была запланирована на 16:45 по киевскому времени и должна продлиться ориентировочно 35 минут.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Встреча Путина и Трампа
Теги: #встреча Путина и Трампа#Путин встретится с Трампом