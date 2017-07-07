В Гамбурге проходит первая встреча Путина и Трампа (фото, видео)

Беседа проходит в Конгресс-центре. Для переговоров глав двух государств выделена комната номер 14. Встреча началась с опозданием от планировавшегося времени, передает ТАСС.

В помещении у дальней стены установлены кресла для лидеров. За ними стоят флаги РФ и США. Для других участников встречи кресла расположены вдоль комнаты друг напротив друга.

JUST IN: President Trump and Russian President Putin give remarks at the start of their high-stakes meeting at G20 https://t.co/o0Svu2XCAL — CNN (@CNN) July 7, 2017

Во встрече с российской стороны участвует глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Рекс Тиллерсон.

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Ранее в Гамбурге на саммите G20 Трамп и Путин пожали друг другу руки.

Как сообщал УНИАН, встреча президентов США Дональда Трампа и Российской Федерации Владимира Путина была запланирована на 16:45 по киевскому времени и должна продлиться ориентировочно 35 минут.