Трамп и Путин договорились создать совместную группу по кибербезопасности

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что Россия не вмешивалась в выборы в США, также лидеры стран договорились создать совместную группу по кибербезопасности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Гамбурге по итогам саммита G20.

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«Президент США ставил вопрос (о вмешательстве РФ в выборы в США - УНИАН), мы обсуждали этот вопрос. Это был не один вопрос, их было много, он уделил этому много внимания. Наша позиция хорошо известна, и я ее воспроизвел - нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборной процесс США», - сказал Путин.

На вопрос, как Трамп отнесся к предоставленной им информации, Путин посоветовал обратиться к самому президенту США.

«Он (Трамп) задал много вопросов на эту тему. Я, насколько был в состоянии ответить, ответил на все эти вопросы. Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился. На самом деле, как он к этому относится, вы лучше спросите у него», - отметил Путин.

По его словам, рабочая группа по кибербезопасности, которая будет создана РФ и США, исключит в будущем какие-либо спекуляции на эту тему.

«Что важно - это то, что мы (Путин и Трамп) договорились о том, что ситуации неопределенности, особенно в будущем, не должно быть в этих сферах. Кстати, я сказал на последней сессии (G-20) - это имеет прямое отношение к киберпространству, к интернет-ресурсам», - отметил Путин.

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«Мы договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что мы создадим рабочую группу и будем вместе работать над тем, как совместно контролировать безопасность в области киберпространства, как обеспечить безусловное соблюдение международных правовых норм в этой сфере, как не допускать вмешательства во внутренние дела иностранных государств, прежде всего, в данном случае речь идет о России и США», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Трамп на встрече с Путиным затронул тему российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, но российский лидер отверг возможность вмешательства со стороны РФ.