Спецпредставитель США по Украине попытается помочь достижению мира на востоке - Тиллерсон

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон отмечает, что новый специальный представитель США по переговорам в отношении Украины попытается помочь достижению мира на востоке страны.

Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепартамента США.

В частности, в сообщении сказано, что Тиллерсон сегодня объявил о назначении посла Курта Уолкера на должность специального представителя США с целью ведения переговоров по ситуации в Украине.

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Как отмечается, он возьмет на себя ответственность для поддержки усилий США по достижению целей, определенных в Минских соглашениях.

В Госдепартаменте сообщили, что Уолкер 9 июля будет сопровождать Тиллерсона во время его визита в Киев.

Вместе с тем, как ожидается, он продолжит проводить регулярные встречи с представителями Украины и представителями других членов "нормандского формата" - России, Франции и Германии.

"Огромный опыт Курта делает его чрезвычайно компетентным, чтобы сдвинуть этот конфликт в направлении мира", - подчеркнул Тиллерсон.

"Соединенные Штаты и в дальнейшем остаются полностью настроенными на достижение задач Минских соглашений, и я вполне доверяю Курту продолжать наши усилия по установлению мира в Украине", - заявил Тиллерсон.

Справка. Уолкер был карьерным дипломатом, который занимал должность постоянного представителя США при НАТО во время президентства республиканца Джорджа Буша-младшего и демократа Барака Обамы (2008-2009 гг.). Также он был директором по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности.

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В настоящее время Уолкер является экспертом по иностранным и вопросам безопасности в Институте Маккейна университета имени Джона Хопкинса в штате Аризона.

По данным Википедии, Уолкер с 1986 года начал работать в ЦРУ США в качестве аналитика.

Как сообщал УНИАН, во времена администрации Барака Обамы проходили регулярные встречи на то время помощника секретаря Государственного департамента США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд с советником Президента Российской Федерации Владиславом Сурковым, на которых они обсуждали ситуацию в Украине. Нуланд также неоднократно посещала Украину и встречалась с высшим руководством государства.