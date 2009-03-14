Министр юстиции считает, что Украине необходим двухпалатный парламент
15:43, 14 марта 2009Политика
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А Кабмину - вся исполнительная власть?
Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК считает, что в Украине необходимо создать двухпалатный парламент.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время программы “Свобода на Интере» вчера вечером.
По словам Н.ОНИЩУКА, одна из палат совместно с Президентом Украины должна заниматься всем тем, что касается державотворчества, в частности, вопросами функционирования Конституционного Суда, Центральной избирательной комиссии, национальных комиссий.
При этом, по его словам, Кабинет министров мог бы получить всю полноту исполнительной власти, и отвечал бы вместе со сформировавшими его партиями за результат своего управления.
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