Министр юстиции считает, что Украине необходим двухпалатный парламент

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК считает, что в Украине необходимо создать двухпалатный парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время программы “Свобода на Интере» вчера вечером.

По словам Н.ОНИЩУКА, одна из палат совместно с Президентом Украины должна заниматься всем тем, что касается державотворчества, в частности, вопросами функционирования Конституционного Суда, Центральной избирательной комиссии, национальных комиссий.

При этом, по его словам, Кабинет министров мог бы получить всю полноту исполнительной власти, и отвечал бы вместе со сформировавшими его партиями за результат своего управления.