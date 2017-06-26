Сегодня начинается рассмотрение дела о госизмене Януковича по существу (событие завершено)

Сегодня в 10:00 Оболонский районный суд Киева начнет рассмотрение по существу дела бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.Об этом объявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Читайте такжеСуд готов обеспечить Януковичу охрану в Украине"Оснований для возвращения обвинительного акта не установлено. Назначено судебное разбирательство этого уголовного производства в открытом судебном заседании в Оболонском райсуде по существу на 26 июня 2017 на 10:00", - сказал Девятко.

Стоит отметить, что вопрос о проведении специального судебного разбирательства (заочного суда в отношении Януковича) будет рассматриваться позже, то есть в ходе суда по существу, если прокуратура повторно подаст это ходатайство.

Как сообщал УНИАН, 16 июня районный суд Киева в четвертый раз продлил подготовительное судебное заседание по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Предыдущее заседание суд провел 29 мая.

Суд, в частности, решил обратиться в Высший совет правосудия на предмет проверки наличия элементов давления на суд в высказываниях генерального прокурора Украины Юрия Луценко, его заместителя Анатолия Матиос и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Во время судебного заседания защита Януковича выступила против привлечения присяжных в случае назначения к рассмотрению по существу дела. Адвокаты настаивали, что рассмотрение должны проводить трое профессиональных судей.

Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.