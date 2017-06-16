Прокуратура не будет ходатайствовать о заочном суде над Януковичем в случае его приезда в Украину

В прокуратуре заявляют, что в случае приезда экс-президента Виктора Януковича в Украину суд над ним будет очным, а не заочным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко сообщил сегодня в комментарии журналистам.

"На следующем судебном заседании будет решено, будет ли удовлетворено ходатайство стороны обвинения о назначении и проведении специального судебного производства, то есть заочного судебного производства, а также будет зачитано обвинительное заключение со стороны обвинения и определен порядок судебного процесса", - сказал Кравченко.

Он еще раз подчеркнул, что Янукович имеет возможность участвовать в судебных заседаниях по видеосвязи. По словам Кравченко, для этого экс-президенту было предложено три варианта для выхода на связь, но он так и не воспользовался ни одним из них.

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"Если обвиняемый Янукович приедет (на суд в Киев - УНИАН), сторона обвинения не будет ходатайствовать об удовлетворении ходатайства о назначении заочного судебного производства", - сказал Кравченко.

Также он добавил, что сторона обвинения удовлетворена сегодняшним решением суда о назначении на 26 июня рассмотрения по существу дела о госизмене Януковича.

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст . 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 16 июня, Оболонский райсуд Киева на 26 июня назначил к рассмотрению по существу уголовное производство о госизмене экс-президента.