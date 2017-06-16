Защита Януковича против суда присяжных, потому что не доверяет бюджетникам

Защита бывшего президента Виктора Януковича выступает против против суда присяжных. Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, пишет «УП».

По словам Сердюка, большинство присяжных бюджетники.

"В этом судебном заседании суд присяжных вести нельзя, поскольку защита против проведения суда присяжных <...> Вы посмотрите, 70 процентов присяжных, которые есть в Оболонском суде, - это бюджетники, во-первых", - сказал Сердюк.

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"Во-вторых, люди, которые ранее работали или имели контакты с правоохранительной системой. По условиям, в которых оказались эти присяжные, говорить о возможности объективного рассмотрения ими дела не представляется возможным. Поэтому защита категорически против суда присяжных и о суде в составе трех судей", - добавил адвокат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая, Оболонский райсуд Киева проводил подготовительное заседание по делу о совершении государственной измены Януковичем. Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.