Председательствующая в ОБСЕ Австрия призвала наказать боевика, напавшего на СММ

Председательствующая в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Австрия призывает привлечь к ответственности боевика «ДНР», совершившего нападение на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины.

Об этом австрийское председательство сообщает в Twitter.

"Решительно осуждаем вчерашнее жестокое нападение на патрули СММ в подконтрольных «ДНР» районах. Исполнители должны понести ответственность", - говорится в сообщении.

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"Провокационное и агрессивное поведение против гражданского персонала СММ недопустимо", - заявили в австрийском председательстве.

Также говорится, что необходимо создать безопасный и защищенный доступ для выполнения наблюдателями ОБСЕ их полномочий.

Как сообщал УНИАН, 20 июня вооруженный боевик террористической организации «ДНР» в оккупированной Ясиноватой пытался напасть на наблюдателей СММ ОБСЕ, находившихся в автомобилях. Когда одна из машин уезжала, вооруженный мужчина стрелял в воздух, а также по авто, но не попал.