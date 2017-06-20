В ЕС жестко раскритиковали Генпрокуратуру при Луценко и СБУ

В Европейском союзе сообщили, что Генпрокуратура распустила подразделение, которое занималось реформами, а СБУ не реагирует на предложения европейских партнеров о собственном реформировании.

Соответствующие цитаты руководителя Консультативной миссии ЕС (КМЕС) Кястутиса Ланчинскаса публикует брюссельское издание EUObserver, который специализируется на тематике ЕС, передает ЕвроПравда.

В частности, в миссии считают, что генеральный прокурор Юрий Луценко оказался "больше заинтересован в охоте на представителей предыдущего режима, чем в реформировании прокуратуры", передает издание позицию Ланчинскаса.

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Ланчинскас добавил, что до конца текущего года ГПУ намерена сократить количество прокурорских сотрудников с 18 до 10 тысяч, но "до сих пор непонятно, как они это будут делать".

Беспокойство миссии вызывает то, что генпрокурор распустил департамент, который занимался реформированием ведомства. Это подразделение отвечало также за сотрудничество с КМЕС. В миссии "до сих пор ждут объяснения этого шага", говорит Ланчинскас.

Руководитель миссии ранее уже критиковал Генпрокуратуру времен Луценко, однако столь жесткой критики до сих пор не звучало.

Также в КМЕС есть претензии к Службе безопасности Украины. Издание приводит слова неназванного дипломата о том, что СБУ сейчас пытается "прижимать" активистов и журналистов. Руководитель миссии заявил, что "слышал такие обвинения", но не может содержательно комментировать из-за отсутствия сотрудничества со службой.

Ланчинскас рассказал, что НАТО и ЕС совместно предложили концепцию реформирования СБУ.

"Среди прочего, цель реформы – уменьшить уровень таких злоупотреблений властью (со стороны СБУ). Предполагается интеграция СБУ в евроатлантические структуры, служба должна передать правоохранительную функцию и следствие другим органам", - пояснил он.

В СБУ пока проигнорировали предложенную концепцию. "Мы до сих пор ждем их ответ", - заявил Ланчинскас.

В КМЕС подтвердили журналистам подлинность цитат главы миссии. "Действительно, была встреча и интервью с журналистом EUobserver. Цитаты, приведенные в статье, действительно звучали. Хотя во время интервью обсуждались как негативные, так и позитивные аспекты реформирования правоохранительной системы в Украине", - ответили в миссии на запрос ЕвроПравды.