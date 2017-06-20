Ряд европейских политиков призвали ЕС усилить санкции против России

Ряд европейских политических деятелей выступили с призывом к ЕС вслед за Сенатом США ужесточить экономические санкции против России, введенные в связи с незаконной аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

Как передает «Европейская правда», об этом говорится в письме, опубликованном изданием Financial Times, подписи под которым поставили бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, депутат Бундестага Марилуиза Бек, экс-председатель Европарламента Пэт Кокс, бывший премьер-министр Словакии Микулаш Дзуринда, экс-президент Эстонии Тоомас Ильвес, бывший глава МИД Великобритании Малкольм Рифкинд и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

Авторы обращения отмечают, что санкции должны были остановить враждебность России, однако РФ не выполняет свои обязательства в рамках Минска, ежедневно нарушая режим прекращения огня и предоставляя вооружение сепаратистам.

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"Возобновление санкций каждые шесть месяцев стало губительным, лишний раз демонстрируя трещины в позициях государств-членов ЕС. Однако есть и более широкий вопрос: в течение трех лет политика санкций ЕС осталась неизменной, а действия России - ухудшились. Сенат США справедливо ужесточил санкции в последние дни. ЕС должен сделать то же самое", - говорится в письме.

Авторы письма считают, что европейские лидеры должны продлить все санкции, связанные с Россией, на год, а не на 6 месяцев. Это станет мощным сигналом и объединит европейский и американский санкционные режимы.

"Это поможет сохранить трансатлантическое единство в нашем ответе на российскую агрессию", - резюмируют подписанты письма.

22-23 июня на саммите в Брюсселе лидеры ЕС должны принять политическое решение о продлении секторальных экономических ограничительных мер против России.