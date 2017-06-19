Сегодня Совет ЕС без обсуждения утвердит продление "крымских" санкций

Сегодня в Люксембурге пройдет заседание Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел, на котором будут утверждены санкции для незаконно аннексированного Крыма и Севастополя.

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Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, решение будет утверждено без обсуждения по «А» процедуре в начале заседания.

Таким образом, санкции, примененные к Крыму и Севастополю будут продлены до 23 июня 2018 года.

Как сообщал УНИАН, решение о продлении санкций было согласовано 6 июня на уровне Комитета постоянных представителей стран-ЕС (COREPER).

Как известно, санкции были введены ЕС 14 июня 2014 на импорт продукции, произведенной в Крыму или Севастополе, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги, в частности, круизные корабли не могут заходить в порты Крыма, исключая чрезвычайные ситуации на экспорт отдельных товаров и технологий для крымских компаний или для использования в Крыму в сфере транспорта, телекоммуникации и энергетического сектора.

По завершении заседания Совета ЕС в тот же день в Люксембурге состоится встреча министров Восточного партнерства, цель которой - подготовка к саммиту Восточного партнерства, который пройдет 24 ноября в Брюсселе. Участниками Восточного партнерства являются Украина, Грузия, Молдавия, Армения, Азербайджан и Беларусь.