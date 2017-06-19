Охранника Розенблата задержали с $200 тысячами взятки, нардеп заявляет о провокации

Детективы НАБУ задержали охранника народного депутата БПП Бориса Розенблата во время получения взятки в 200 тысяч долларов.

Об этом сообщил нардеп от БПП Сергей Лещенко на своей странице в Facebook.

По словам политика, следствие считает, что его коллега должен был помочь предпринимателю решить вопрос с получением лицензии на добычу янтаря, а также продвижение изменений в законодательство.

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"НАБУ давно вело Розенблата, а подобный "контакт" с предпринимателем был не впервые", - написал Лещенко.

Как отметил нардеп, НАБУ будет готовить представление в Раду на лишение Розенблата депутатской неприкосновенности.

Источники в НАБУ подтвердили "Украинской правде" информацию о задержании, но подробностей не раскрыли.

В то же время сам нардеп Розенблат заявляет, что задержание его водителя - это провокация.

"Хочу сам понять, что происходит. Все происходило за моей спиной. Обвиняют в том, что мой охранник получил 200 тысяч долларов. Ему всунули какую-то сумку и сказали, что это передается мне. Потом было НАБУ", - сказал он в комментарии Житомир.info.

"Моя позиция такая – это провокация, причем планировалась она давно. Будем ждать, когда разберутся, и действовать в рамках законодательства. Всем злопыхателям хочу сообщить, что за депутатский мандат не держусь и верю в то, что справедливость восторжествует. Кстати, меня НАБУ не допрашивало", - сказал народный депутат.