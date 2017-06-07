Экс-глава Луганской СБУ назвал имя госслужащего, который просил Путина ввести войска в Украину

Один из руководителей луганских казаков, который в начале оккупации Донбасса призывал президента РФ Владимира Путина ввести войска в Украину, Леонид Рубан, оказался негласным сотрудником отдела "Т" (департамент защиты национальной государственности) управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Луганской области.

Об этом рассказал экс-глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Луганской области Александр Петрулевич, выступая в качестве свидетеля в Старобельском райсуде Луганской области, где рассматривается уголовное производство в отношении экс-руководителя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова, сообщает "ГОРДОН".

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Петрулевич отметил, что полковник УСБУ Ахтырский отказался заводить материалы в отношении Леонида Рубана.

"Я стабилизирую ситуацию, и привлечение его к уголовной ответственности может негативно повлиять на вопросы национальной безопасности в Луганской области, и в частности всей страны", – передал Петрулевич слова полковника.

Экс-глава Луганской СБУ отметил, что при этом Рубан обращался с открытым письмом "к президенту другого государства с призывом ввода войск на территорию Украины".

Петрулевич рассказал, что во время разговора на тему Рубана Ахтырский попросился в отставку и был впоследствии уволен.

Напомним, Ефремов задержан 30 июля 2016 года в аэропорту перед вылетом в Австрию и арестован на следующий день. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании террористической организации "ЛНР", а также присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.