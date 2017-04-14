Экс-регионалу Ефремову продлили арест

Бывшему председателю фракции Партии регионов в парламенте Александру Ефремову продлили арест еще на два месяца. Соответствующее решение вынес Старобельский районный суд Луганской области, передает «Радио Свобода».

«Заявленные в ходатайстве (прокуратуры – ред.) риски с момента применения в отношении Ефремова меры пресечения в виде содержания под стражей не уменьшились и существуют в настоящее время», – огласил решение судья Александр Пелих.

В свою очередь прокуратура мотивировала свою позицию тем, что Ефремов может выехать из страны, влиять на процесс с помощью связей, которые наладил во время пребывания при власти, или может прибегнуть к давлению на свидетелей.

Адвокаты Ефремова назвали аргументы прокуроров неубедительными. По их словам, сторона обвинения не предоставила каких-либо обоснований, которые должны подкрепляться материалами уголовного дела.

Как сообщал УНИАН ранее, бывший глава фракции Партии регионов Александр Ефремов вывел на счета своих иностранных компаний миллионы долларов еще во времена, когда он занимал должность главы Луганской областной государственной администрации, говорится в тексте постановления Печерского райсуда Киева. Отмечается, что такие данные ГПУ получила от Федерального бюро расследований США.

Согласно полученным данным, Ефремов через «Укркомункбанк» «осуществлял перечисление значительных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США» на подконтрольные ему компании за рубежом.