"Ждали каждый день": Окуева вместе с мужем морально и физически готовилась к покушению

Жена экс-командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Амина Окуева заявила, что они с мужем Адамом Осмаевым знали о заказе убить их и морально и физически готовились к нападению.

Об этом она сказала в интервью ТСН.uа.

«У нас была достоверная информация, что заказ на нас не в одно место, а множество мест рассылается. Из Чечни доброжелатели с риском для себя сообщали, что поступала информация от наших спецслужб и СБУ и внешней разведки, что именно российские спецслужбы тоже эти задачи ставят и планируют выполнить. Но это разные направления. Кадыров никогда не сделает ничего по своей воле», - отметила Окуева.

По ее словам, 1 июня киллер во время покушения использовал пистолет, при этом возможность поражения людей минимальная, а завтра он может использовать взрывчатку и ранить других людей.

«Но мы готовились к этому морально и физически, ждали каждый день. Как мы могли так оплошать, что такого подозрительного человека не раскусили и не позвали на прикрытие кого-то из силовых структур», - отметила Окуева.

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Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супругов добровольцев Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, который назвался иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече.

«Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», - сообщили правоохранители.

Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко назвал нападающего «агентом российских спецслужб». По данным Геращенко, мужчина был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года, под именем Дакара Александра Венусовича.

3 июня в прокуратуре Киева проинформировали, что 58-летнему нападавшему объявлено о подозрении. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.