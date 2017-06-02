Тиллерсон тщательно изучает все возможности для оказания поддержки Украине – посол США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон изучает все возможности более активного приобщения Соединенных Штатов к переговорному процессу по Донбассу.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, сказала посол США в Украине Мари Йованович.

"Я думаю, что мы пересматриваем нашу политику в отношении Украины, и я считаю, мы движемся дальше очень положительным и решительным образом. Очевидно, что ситуация на востоке является важной частью этого, и мы хотим оказывать поддержку, насколько это возможно. Секретарь Тиллерсон тщательно изучает все возможности", - подчеркнула Йованович.

При этом других подробностей она не предоставила.

Как сообщал УНИАН, по данным The Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа намерена перезапустить переговоры по мирному урегулированию ситуации в Украине.

Автор статьи, ссылаясь на двух американских чиновников, отмечает, что в марте Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель сказал, что кризис в Украине - это ответственность Европы, а США не будут активно участвовать в его урегулировании.

Однако, как утверждают источники, через два месяца администрация Трампа решила изменить курс и планирует снова серьезно взяться за вопросы, касающиеся Украины. В этой связи для Тиллерсона вопрос Украины может стать началом реализации сорванного плана для улучшения американско-российских отношений.

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В то же время, отмечается, что идея Тиллерсона находится все еще на начальной стадии. Эта идея заключается в перезапуска мирных переговоров, в которых в прошлом году принимала участие администрация тогдашнего президента Барака Обамы, в надежде, что новые обстоятельства и лица смогут обеспечить лучший результат.

При этом автор утверждает, что европейские чиновники, в свою очередь, поддерживают такие намерения администрации Трампа. "Мы высоко ценим, что новая администрация будет более вовлеченной в вопрос Украины. Вначале казалось, что они не очень заинтересованы в этом вопросе. Это изменилось в большой степени", - сказал изданию 17 мая министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

Также отмечается, что изменение в подходах Трампа стала очевидным, когда он 10 мая провел широко освещенные переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и менее заметную встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

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Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп сообщил: "Я сказал: ребята, вы должны добиться мира, вы должны достичь мира".

В то же время, хотя Белый дом отказался комментировать, американская сторона подтверждает, что Тиллерсон несколько раз обсуждал с Лавровым дальнейшее продвижение в этом вопросе.

Также сказано, что Тиллерсон планирует назначить специального посланника в Госдепартаменте, ответственного за новые усилия в вопросах Украины.