США планируют перезапустить мирные переговоры с РФ по ситуации в Украине - Washington Post

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа хочет перезапустить переговоры по мирному урегулированию ситуации в Украине.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников и внешних экспертов.

Автор статьи, ссылаясь на двух американских чиновников, отмечает, что в марте Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель сказал ей, что кризис в Украине - это ответственность Европы и США не будут активно участвовать в ее урегулирования.

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Однако, как утверждают источники, через два месяца Администрация Трампа решила изменить курс и планирует снова взяться за вопросы, касающиеся Украины, существенной мере.

В этой связи сказано, что для государственного секретаря Рекса Тиллерсона вопросы относительно Украины может стать началом реализации сорванного плана для улучшения американо-российских отношений.

В то же время, отмечается, что идея Тиллерсона находится все еще на начальных стадиях. Эта идея заключается в перезапуска мирных переговоров, в которых в прошлом году принимала участие администрация Барака Обамы в надежде, что новые обстоятельства и лица смогут обеспечить лучший результат.

При этом автор утверждает, что европейские чиновники, в свою очередь, поддерживают такие намерения Администрации Трампа.

"Мы высоко ценим, что новая администрация будет более вовлеченной в вопросе Украины. В начале, казалось, что они не очень заинтересованы в этом вопросе. Это изменилось в большой степени", - сообщил 17 мая министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Также отмечается, что изменения в подходах Трампа стали очевидными, когда он 10 мая провел широко освещены переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и менее заметную встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

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Позже в интервью телеканалу Fow News Трамп сообщил: "Я сказал, ребята, вы должны добиться мира, вы должны достичь мира", - подчеркнул Трамп.

В то же время, отмечается, что хотя Белый дом отказался комментировать, американские чиновники и другие подтверждают, что Тиллерсон имел несколько обсуждений с Лавровым по дальнейшему продвижению в этом вопросе.

Также сказано, что Тиллерсон планирует назначить специального посланника в Госдепартаменте, который будет ответственным за новые усилия в вопросах, касающихся Украины.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп намерен внести бюджетные предложения, чтобы вместо безвозмездной военной помощи предоставлять Украине кредиты.