Военный прокурор Матиос в ответ на обвинения Горбатюка обзывает его и шутит о наркоманах

Главный военный прокурор Анатолий Матиос выступил с резкой критикой в адрес начальника Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка. Соответствующее заявление он разметил на своей странице в Facebook.

В своих обвинениях Матиос перешел конкретно на личности и оскорбления.

"Что нюхает господин Горбатюк? Есть у нас тут коллега один, если так можно сказать...работает он так же, как этот внизу на гифках. Правда, нашему тоже достается кошачьего хвоста нанюхаться", - написал прокурор.

Кроме этого, он посоветовал Горбатюку "не нюхать и работать без нытья, что вечно что-то танцевать мешает".

"Завалил всю работу, потому что не способен (кроме как языком) работать. Почти трехлетний пиар на крови, траляля телефоном во всех синхронах телеканалов и постоянный "странный" слив материалов уголовных производств на сторону себе подобным политиканам, и не только им. Это и есть его основная "прокурорская" работа", - написал Матиос.

Читайте такжеУ одного из задержанных экс-налоговиков обнаружен паспорт гражданина РФ - Матиос

Также он отметил, что это не то, что "нужно горю и скорби родственников и близких погибших на Майдане".

"Конечно, он еще ...надцать лет может кормить людей надеждой, может словесным блудом перебрасывать свою неспособность работать на других. Но все понимают и знают-правда имеет такое свойство: рано или поздно, но она становится известной", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, Горбатюк обвинил Матиоса в препятствовании расследованию преступлений против Євромайдану. Горбатюк отметил, что рапортов относительно действий Матиоса уже написано около двух десятков, но реагирования на них нет.