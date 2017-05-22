На Львовщине, задержанный за взяточничество начальник миграционной службы, вернулся на должность

Во Львовской области начальник ГМС Александр Погорецкий, которого подозревали во взяточничестве и приговорили к 5 годам лишения свободы сегодня, 22 мая, вернулся на должность, пишет «Zaxid.net».

Издание пишет, что чиновник не пояснил оснований своего возвращения работникам управления. Он в Апелляционном суде отменил приговор, которым его осудили на 5 лет.

Читайте такжеВо Львове за взятку задержали руководителя медицинского объединения МВД

«Действовало до сегодняшнего дня определение суда об отстранении от работы. Срок отстранения истек, новых постановлений у нас нет. Поэтому юридических оснований для отстранения нет», – цитирует издание представителя ДМС Украины Сергея Гунько.

Это уже второе возвращение Погорецкого на должность после того, как он был задержан на взятке еще в сентябре 2014 года.