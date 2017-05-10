Председатель Одесской ОГА Степанов: "Нам удалось не допустить столкновений и провокаций на майские праздники"

Майские праздники в Одесской области прошли без инцидентов благодаря четкой координации правоохранительных органов и проведению определенных профилактических действий, которые сделали провокации невозможными. Об этом в прямом эфире 112 канала заявил Председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

«Майский цикл праздников, начиная со 2 мая - годовщины событий на Куликовом поле, и заканчивая 9 мая, в Одесской области прошел полностью в рамках закона, без столкновений и провокаций. Накануне курортного сезона нам было очень важно доказать, что Одесса полностью безопасный город. И я уверен, что мы это доказали. Не позволили создать «картинку» для восточного соседа, поскольку готовились заранее - и Нацполиция, и СБУ, и пограничники, и Нацгвардия. Могу сказать, что мы сделали все возможное, чтобы не допустить столкновений - изъяли около 500 предметов и запрещенной символики на входах в места, где проводились массовые мероприятия, не допускали каких-либо провокационных действий во время их проведения», - отметил Степанов.

Вместе с тем, по словам председателя Одесской ОГА, правоохранительные органы области будут работать в усиленном режиме до 17 мая.

«Мы постоянно мониторим ситуацию, поскольку есть определенные силы, которые заинтересованы в таких провокационных вещах. И уверен, что мы этого не допустим, в Одессе будет мир и спокойствие», - подчеркнул Степанов.

Как сообщалось, 25 апреля во время отчета о 100 днях своей работы Председатель Одесской ОГА Максим Степанов заявил, что гарантирует безопасность 2 и 9 мая всем жителям и гостям Одессы. «Я точно знаю, что реакция правоохранительных органов в рамках закона будет жесткой. Многие говорят о возможных провокациях. Я вам четко могу сказать, что мы можем обеспечить порядок и безопасность граждан», - заявил Степанов.