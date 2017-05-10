Франция требует привлечь к ответственности боевика за сексуальные домогательства относительно наблюдателя ОБСЕ

Франция требует привлечь к ответственности боевика, причастного к сексуальным домогательствам в отношении женщины-наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом шла речь на брифинге во внешнеполитическом ведомстве Франции 9 мая, сообщает французское посольство в Украине.

«Новый инцидент относительно патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине имел место 5 мая вблизи Петровского (Донецкая область). Наблюдатели ОБСЕ подверглись угрозам со стороны вооруженных людей, а один из членов миссии стала жертвой сексуальных домогательств», - заявили французские дипломаты.

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«Франция решительно осуждает любые помехи правильной работе миссии ОБСЕ, в частности, умышленные и систематические запугивания в ее адрес со стороны сепаратистов. Ответственные должны быть установлены и привлечены к ответственности за свои действия», - подчеркнули в МИД.

«Мы призываем все стороны конфликта, и особенно сепаратистов, обеспечить миссии ОБСЕ свободный, беспрепятственный и безопасный доступ к ее зоне ответственности, а также приобщиться к выполнению Минских договоренностей, которые составляют единственный путь к решению конфликта. Франция и Германия в рамках Нормандского формата неустанно продолжать прилагать усилия на достижение этой цели», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 6 мая СММ ОБСЕ заявила о сексуальных домогательствах в отношении женщины-наблюдателя со стороны боевика, вооруженного автоматом АК-47, который угрожал, что не позволит патрулю миссии двигаться в восточном направлении из Петровского до Раздольного, пока его требования не будут удовлетворены. Патруль покинул этот район по другому маршруту.

8 мая глава миссии Ертурул Апакан осудил случай сексуального домогательства относительно наблюдателя со стороны вооруженного боевика.