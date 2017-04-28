Порошенко рассказал, на что потратят $1,5 миллиарда Януковича

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что конфискованные у экс-президента Виктора Януковича и его окружения средства пойдут в первую очередь на укрепление украинской армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил сегодня во время посещения Главного центра связи, автоматизации и защиты информации Государственной пограничной службы Украины.

«Я обратился к правительству и парламенту с тем, чтобы парламент принял соответствующие изменения в госбюджет, и первым приоритетом использования этих денег будет восстановление боеспособности украинского войска, ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Государственной пограничной службы и Нацполиции», - сказал президент.

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«Эти деньги должны пойти на строительство завода по производству боеприпасов, закупку новейших средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, новейших дронов. Очень важно, чтобы мы начали строительство общежитий для контрактников и военных гостиниц для офицеров на территории каждой бригады», - добавил Порошенко.

Кроме того, по его словам, «очень важно, чтобы часть средств пошла на строительство реабилитационного центра для воинов АТО, которые пострадали во время российской агрессии».

Также, подчеркнул президент, очень важно, чтобы часть этих средств пошла и на социальную защиту менее защищенных слоев населения. «Причем так, чтобы они были не проедены, а вложены в инфраструктуру. Это является восстановлением справедливости», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны, решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долларов США, арестованных на счетах Януковича и его окружения вступило в законную силу сегодня, 28 апреля.