Скрытый контроль спецслужб РФ: СБУ разоблачила столичную фирму, которая продавала российский софт в ОРДЛО

СБУ разоблачила в Киеве фирму, которая продавала российское программное обеспечение «1С» на временно оккупированные террористами территории Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«... менеджмент киевского представительства российского производителя программы заключил ряд договоров на поставку и техническую поддержку продукта с предприятиями и дилерами, которые работают в так называемых «ДНР/ЛНР», - говорится в сообщении правоохранителей.

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Отмечается, правоохранители зафиксировали, что администрирование, обновление и техническая поддержка этих программ осуществляется с территории Российской Федерации, в том числе при помощи удаленного доступа к оборудованию киевского представительства российской компании.

«... обнаружен очередной факт наличия скрытого контроля спецслужб РФ за ситуацией в государственном и частном секторе экономики Украины, а также за предприятиями, которые расположены на территориях так называемых «ЛНВ/ДНР», - сообщили в СБУ.

Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины. Планируется дополнительная квалификация по ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, сотрудники СБУ провели обыски в офисах 8 компаний, среди которых Dragon Capital и “Укргаздобыча”, за использование ими разработанной в России «шпионской» программы.

СБУ проводит операцию по выявлению структур, которые используют специальное программное обеспечение, квалифицированное экспертами, как специального технического средства негласного контроля.