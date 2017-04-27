Скрытый контроль спецслужб РФ: СБУ разоблачила столичную фирму, которая продавала российский софт в ОРДЛО
В СБУ заявили, что это очередной факт скрытого контроля спецслужб РФ за ситуацией в экономике Украины, а также предприятиями, которые расположены в «ЛНР/ДНР».
СБУ разоблачила в Киеве фирму, которая продавала российское программное обеспечение «1С» на временно оккупированные террористами территории Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
«... менеджмент киевского представительства российского производителя программы заключил ряд договоров на поставку и техническую поддержку продукта с предприятиями и дилерами, которые работают в так называемых «ДНР/ЛНР», - говорится в сообщении правоохранителей.
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Отмечается, правоохранители зафиксировали, что администрирование, обновление и техническая поддержка этих программ осуществляется с территории Российской Федерации, в том числе при помощи удаленного доступа к оборудованию киевского представительства российской компании.
«... обнаружен очередной факт наличия скрытого контроля спецслужб РФ за ситуацией в государственном и частном секторе экономики Украины, а также за предприятиями, которые расположены на территориях так называемых «ЛНВ/ДНР», - сообщили в СБУ.
Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины. Планируется дополнительная квалификация по ст. 258 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН ранее, сотрудники СБУ провели обыски в офисах 8 компаний, среди которых Dragon Capital и “Укргаздобыча”, за использование ими разработанной в России «шпионской» программы.
СБУ проводит операцию по выявлению структур, которые используют специальное программное обеспечение, квалифицированное экспертами, как специального технического средства негласного контроля.