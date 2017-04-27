СБУ причиной обыска в "Укргазвыдобування" и Dragon Capital называет "шпионские" программы

В СБУ подтвердили, что проводили обыски в компаниях «Укргазвыдобування» и Dragon Capital, которые являются пользователями специального программного продукта, позволяющего дистанционно контролировать закрытую информацию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал начальник аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

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По его словам, компания-разработчик этой программы сотрудничает с ФСБ РФ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 апреля, Служба безопасности Украины провела обыск в офисе инвестиционной компании Dragon Capital с намерением изъять компьютерную технику из-за якобы незаконного использования программного обеспечения.

По информации компании, программное обеспечение, официально приобретенное в 2015 году у украинской компании для использования в качестве системы контроля рабочего времени в 2016 году было признано специальным техническим средством "негласного получения информации" на основании экспертного заключения в рамках уголовного производства.

Сотрудники СБУ намерены изъять всю компьютерную технику компании, что привело бы к остановке деятельности компании, однако благодаря реакции премьер-министра Владимира Гройсмана, других публичных деятелей и средств массовой информации в дальнейшем обыск прошел без нарушений и силового давления со стороны сотрудников СБУ.

Сейчас компания работает в обычном режиме. Инвестиционная компания Dragon Capital (г. Киев) основана в 2000 году и специализируется на инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Миноритарным пакетом Dragon Capital с 2007 года владеет один из крупнейших мировых банков Goldman Sachs. Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала является президентом Европейской Бизнес Ассоциации в Украине.

26 апреля также прошли обыски СБУ в офисе "Укргазвыдобування". Причиной в компании назвали возможное незаконное использование программного обеспечения, приобретенного на Prozorro.