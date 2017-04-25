РФ превратила сотрудничество между силовиками стран СНГ в очередную форму гибридной войны – МВД

В Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что Россия превратила сотрудничество между правоохранительными органами стран Содружества Независимых Государств в очередную форму гибридной войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на расширенной коллегии МВД с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана сказал начальник Украинского бюро Интерпола Василий Неволя.

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По его словам, украинская сторона сделала правильный шаг в ноябре 2015 года, когда прекратила сотрудничество с правоохранительными структурами стран СНГ.

Как отметил Неволя, поскольку база данных розыска лиц между странами СНГ находилась на территории РФ, то через некоторое время сотрудничество фактически прекратилось и стало неэффективным. В частности, из-за того, что российская сторона на украинские запросы в правовой помощи начала действовать исключительно избирательно, а иногда просто игнорировала запросы. “То есть, фактически можно утверждать, что и в сферу правоохранительной деятельности Россия внесла элементы гибридной войны”, - отметил Неволя.