Составляющая гибридной войны России против Украины: в МИД прокомментировали визит испанских политиков в оккупированный Крым

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что несанкционированный визит испанских политиков и бизнесменов в оккупированный Крыма является составной частью гибридной войны России против Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Говоря о распространении российскими СМИ информации о визите так называемой группы испанских политиков и бизнесменов в временно оккупированный Крым, она отметила, что такой визит является "составной частью гибридной войны со стороны России против Украины, целью которой является продемонстрировать якобы поддержку Испанией незаконную аннексию Крыма".

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В то же время, спикер отмечает, что позиция Испании в отношении незаконного захвата Крыма Россией остается абсолютно неизменной. "Мы обратились в МИД Испании. Она неизменна. Они не поддерживают незаконную оккупацию и аннексию Крыма и никогда не признают незаконную аннексию Россией Автономной республики Крым", - сказала Беца.

По ее словам, пока еще проверяются данные относительно всех лиц, которые входили в эту группу. "Вместе с тем, это, скорее всего, маргинальные группы, или неизвестные бизнесмены, или политики, не имеющие веса в Испании, которые осуществляли, скорее всего, абсолютно несанкционированный визит", - заявила спикер.

"Мы со своей стороны обратились в МИД Испании с просьбой еще раз донести к сведению информацию, проверить все факты, и донести к сведению всех граждан информацию об ответственности, которую будут нести те граждане, которые посетят несанкционированно Автономную республику Крым вопреки законодательству Украины и международному праву", - заявила Беца.

Также в обращении к испанским коллегам-дипломатам украинская сторона попросила "принять меры для избежания подобных случаев в будущем".

Беца подчеркнула, что это вопрос МИД Украины держит на контроле и уточняет информацию о составе делегации.

Как сообщал УНИАН, ранее в МИД сообщили, что проверяют информацию о возможном визите испанских политиков к Крым.

По данным российских СМИ, в Крым с визитом приехали испанские политики регионального уровня из провинции Андалузия.