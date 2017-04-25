СБУ обвиняет журналистов ZIK в подготовке к диверсии на военном объекте

Служба безопасности Украины инкриминирует съемочной группе телеканала ZIK, задержанной 24 апреля в Ривненской области, «приготовление к диверсии».

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

«Сотрудникам спецслужбы задержанные лица представились журналистами проекта «Тропами войны» телеканала ZIK. Они якобы выполняли редакционное задание по съемке лесного массива и местного туристического объекта «Тоннель любви». По результатам осмотра места происшествия в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам приготовления к диверсии по ч. 1 ст. 14 и ст. 113 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия», - говорится в сообщении.

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Однако вчера, 24 апреля, после обнародования телеканалом ZIK информации о задержании «под надуманным предлогом» в Ривненской области своей съемочной группы, руководитель пресс-группы УСБУ в Ривненской области Инна Илючок сообщила корреспонденту УНИАН, что съемочную группу «не задерживали».

В Отделе коммуникации полиции Ривненской области сообщили, что 24 апреля в 16.30 в полицию поступило сообщение об угрозе физической расправой журналисту одного из телеканалов. На место происшествия выехали группа реагирования патрульной полиции Ривненского районного отделения, следственно-оперативная группа и представители других силовых структур области. Предварительно установлено, что конфликт возник между военнослужащими и съемочной группой из-за проведения последними видеосъемки.

При этом, как сообщает телеканал ZIK на своей странице в Facebook, по состоянию на сегодняшнее утро (25 апреля) журналистов еще удерживали «под охраной», но затем освободили.

«Съемочная группа «Тропами войны» ZIK освобождена и возвращается домой», - сообщает телеканал и добавляет: «Следственно-оперативная группа полиции состава преступления в действиях журналистов не нашла».