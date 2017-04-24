В СБУ Ривненской области заявили, что не задерживали журналистов телеканала ZIK

В СБУ Ривненской области заявляют, что не задерживали съемочную группу телеканала ZIK.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-группы УСБУ в Ривненской области Инна Илючок.

«По информации руководителя пресс-группы УСБУ в Ривненской области Инны Илючок, съемочная группа не задерживалась», - сообщил корреспондент.

В отделе коммуникации полиции Ривненской области УНИАН сообщили, что сегодня, 24 апреля, в 16.30 в полицию поступило сообщение об угрозе физической расправой журналисту одного из телеканалов.

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На место происшествия выехали группа реагирования патрульной полиции Ривненского районного отделения, следственно-оперативная группа и представители других силовых структур области.

Предварительно установлено, что конфликт возник между военнослужащими и съемочной группой из-за проведения последним видеосъемки.

Сейчас правоохранители общаются со всеми участниками инцидента и выясняют обстоятельства происшествия, сведения о которых внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других происшествиях.

*** Ранее телеканал ZIK на странице телеканала ZIK в Facebook сообщил, что в Ривненской области недалеко от пгт Оржев задержали съемочную группу программы «Тропами войны».

«Ее автор и ведущий Андрей Стельмах находился там в командировке по редакционному заданию. Задержание произошло сотрудниками Службы безопасности Украины по надуманному предлогу – проникновение на территорию режимного объекта в этой местности. Угрожают обысками и арестом съемочной группы. Сейчас обе стороны ждут следственно-оперативную группу для проведения обыска журналистов», - сказано в сообщении.