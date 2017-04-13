СМИ объяснили, что принесет безвиз украинцам

Украина практически получила безвизовый режим с ЕС. Он принесет стране не только свободу передвижения для миллионов ее граждан, но и появление новых лоукост-компаний и туристических маршрутов. Об этом пишет "Новое время" в статье "Падение Шенгенской стены".

Отмечается, что в 2016-м украинцы получили 1,36 млн краткосрочных виз в страны Шенгенской зоны, то есть примерно столько соотечественников путешествовали в ЕС за год. Теперь, если судить по числу выданных на сегодня биометрических паспортов, их станет как минимум 3 млн. А на деле — гораздо больше: эксперты прогнозируют рост в два-три раза.

По оценкам аналитиков Киевского международного института социологии (КМИС), за последние два года в ЕС побывали 10 % украинцев — это 4,2 млн. На фоне новостей об отмене виз в КМИС прогнозируют рост числа таких путешественников в полтора раза — до 6 млн.

Для Молдовы, Грузии и Украины безвизовый режим с ЕС дает право пребывать на территории ЕС не более 90 дней в течение полугода. Но часть критиков, в том числе и среди европейских политиков, утверждают, что безвиз спровоцирует резкий рост числа нелегальных трудовых мигрантов из Украины. Стоит отметить, что из реальных проблем эксперты ожидают лишь рост очередей на границе.

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Но пример Молдовы успокаивает: подобного не должно произойти. "Введение безвизового режима с Европейским союзом не повлекло за собой каких-либо особых трудностей",— объясняет Морари из молдавского МИД.

По данным соцопроса КМИС, за последние два года чаще всего в страны ЕС выезжали жители Западной Украины — в 19 % случаев, а реже всего — лишь 2 % — представители востока страны. Но двери Евросоюза открываются перед всеми гражданами страны. В том числе и перед теми, кто проживает на оккупированных территориях. Им нужно лишь получить украинский биометрический паспорт.

"В любом случае безвиз, по мнению экспертов, дает гораздо больше, чем просто свободу передвижения по территории ЕС. На пути к нему страна выполнила множество требований европейцев по проведению реформ — по борьбе с коррупцией, либерализации действий властей. И это отразится на жизни каждого", - подытожили журналисты.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим. "За" проголосовал 521 депутат ЕП, "против" - 75, воздержались – 36.