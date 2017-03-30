В МИД РФ предложили "проанализировать, кто такой украинский народ" с привлечением "международных экспертов"

В МИД РФ предложили «проанализировать, кто такой украинский народ, и в чем его настоящие исконные интересы» с привлечением «международных экспертов». Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Серьезная работа – это тяжелая, мучительная, но единственно возможная в этом случае работа над ошибками, над многолетними ошибками – отказ от национализма, отказ от ставки на радикальные силы, поиск национального консенсуса, прекращения тех методов раздирание общества... в частности, по языковому признаку, и действительно попытка анализа интересов Украины, попытка проанализировать, кто такой украинский народ, в чем его настоящие исконные интересы, из кого он состоит, как обеспечить права всех категорий населения», - сказала Захарова.

«Это колоссальная работа. Здесь уже факелами и националистическими лозунгами не отделаешься. Здесь нужно серьезно, возможно даже с привлечением международных экспертов из тех организаций, которые производят международные положения о защите прав человека, национальных меньшинств», - добавила она.

«Хочу подчеркнуть, что это не худшее из того, что будет – поскольку никто не ставит барьеры на пути к абсолютному идеологическому коллапсу, наоборот, процесс только набирает обороты, потом просто люди будут ставить вопросы «кто виноват» и искать виновных уже не на Донбассе, а в Киеве и крупных городах, в соседних домах и тому подобное», - заявила она.

Захарова утверждает, что «нельзя все время кормить людей» внешним врагом и говорить о «мифические танки, которые, видимо по воздуху перебрасывают в Украину», а также об «агентах Кремля».

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.