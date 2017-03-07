СБУ обнаружила в районе АТО оставленное во время отступления боевиков оружие (фото)

Об этом говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook.

"На боевых позициях украинских подразделений вблизи населенного пункта Зайцево Донецкой области оперативники спецслужбы изъяли реактивный пехотный огнемет «Шмель», который был оставлен боевиками террористической организации «ДНР» во время их отступления после боевых столкновений с силами АТО", - говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что такой огнемет не находится на вооружении Вооруженных сил Украины, и поэтому, по оценкам специалистов, принадлежит вооруженным силам РФ.

Напомним, по версии боевиков "ДНР", главарь "батальона "Сомали" Михаил Толстых с позывным "Гиви" был уничтожен в результате выстрела из реактивного пехотного огнемета "Шмель".