Участнице "Евровидения" от России Самойловой запретили въезд в Украину

Участнице "Евровидения-2017" от России Юлии Самойловой запретили въезд в Украину.

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"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года", - сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.

Ранее в Кремле заявили, что не будут менять российского участника Евровидения-2017 в Киеве, если Юлию Самойлову не пустят в Украину из-за ее посещения оккупированного Крыма. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, заменит ли РФ исполнителя или проигнорирует конкурс, если Самойлова не сможет въехать в Украину.

"Мне не известно о решении наших организаторов, но, насколько я понимаю, такой опции" как замена "не существует", - сказал Песков.

*** Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте «Мир спорта и добра» в оккупированном Россией Крыму, чем нарушила украинское законодательство, поскольку въехала на территорию Крыма с нарушением установленного Украиной порядка.