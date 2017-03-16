Заместитель Лаврова может занять место Чуркина в ООН - СМИ

Стало известно имя основного кандидата на должность постоянного представителя России в Организации Объединенных Наций (ООН).

Сразу несколько информированных источников утверждают, что главным претендентом на этот пост является заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Василий Небензя, передает КоммерсантЪ.

С июня 2013 года он является заместителем министра иностранных дел России.

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"Пока никаких решений (по данному кадровому вопросу.— УНИАН.) не принималось",— заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, 20 февраля в Нью-Йорке умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Ему было 64 года. Он стал шестым российским дипломатом, который умер за последние полгода. New York Post сообщил, что Чуркин умер 20 февраля утром по местному времени в здании российского диппредставительства на Манхэттене из-за проблем с сердцем.