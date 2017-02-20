New York Post назвал причину смерти постпреда России при ООН Чуркина

Чуркину стало плохо около 9:30 утра в здании диппредставительства РФ, он был без сознания, когда прибыли медработники, передает New York Post со ссылкой на источники.

По информации издания, Чуркину сделали искусственное дыхание и доставили в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка в тяжелом состоянии.

О его смерти сообщили в 10:55 утра по местному времени, добавили источники.

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Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Ему было 64 года.

Чуркин находился на дипломатической службе с 1974 года. В 90-е годы он был начальником управления информации МИД РФ, заместителем главы ведомства, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Бельгии и Канаде.

Он занимал должность постоянного представителя России при ООН и в Совбезе с 8 апреля 2006 года.