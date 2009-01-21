Тимошенко грозит обнародовать имена газовых коррупционеров

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко пригрозила назвать имена украинских политиков и должностных лиц, замешанных в газовых коррупционных схемах, в том случае, если не прекратится "агрессия"против нее и Кабинета министров.

"Несколько слов по транзиту. Действительно, очень много про транзит говорится. Я хочу сказать, что в 2006 году, вы знаете, кто руководил правительством, кто руководил страной, в то время было заключено соглашение с "Газпромом"на 5 лет, цена транзита - 1,6 (доллара), запомните эту цифру. Это заключенное соглашение, которое действует, которое подписано, это говорит о том, что до 2010 года включительно страна должна была иметь за транзит 1,6 (доллара) - цену за тысячу кубометров на 100 километров. Мы назовем, если будет дальше продолжаться эта агрессия, имена, кто руководил этим процессом, как эти вещи подписывались, что вообще делалось с "РосУкрЭнерго", - заявила Тимошенко в среду на заседании правительства.

Ранее на том же заседании Кабинета министров премьер обвинила компанию-посредника "РосУкрЭнерго"в срыве в конце прошлого года украинско-российских газовых переговоров. После подписания в понедельник газовых контрактов в Москве президент Виктор Ющенко и представители президентского секретариата выступили с критикой достигнутых договоренностей. В частности, команда Ющенко считает провалом то, что при повышении цены на российский газ цена на транзит осталась прежней.

РИА Новости